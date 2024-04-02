***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.04.2024 21:26
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, şirketimizde İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü olarak göreve başlayan Sn. Mustafa Emin BAL Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmiştir.
Bu karar çerçevesinde Yönetim Kurulu komite üyeliklerinin son hali aşağıda yer almaktadır:
Denetimden Sorumlu Komite: Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ve Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ
Kurumsal Yönetim Komitesi: Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAK
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa Emin BAL
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266061
BIST