***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, şirketimizde İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü olarak göreve başlayan Sn. Mustafa Emin BAL Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmiştir.Bu karar çerçevesinde Yönetim Kurulu komite üyeliklerinin son hali aşağıda yer almaktadır:Denetimden Sorumlu Komite: Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ve Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİKurumsal Yönetim Komitesi: Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAKRiskin Erken Saptanması Komitesi: Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa Emin BALKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266061BIST