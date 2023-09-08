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***GUBRF* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.09.2023 18:15
***GUBRF* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GUBRF******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Başvurusu Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GUBRF

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193308


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Yarım 5.521 5.586 10,00  
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