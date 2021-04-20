***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GWIND]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi19/04/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıGalata Wind Enerji A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)160.437.440Baz Fiyat (TL)5,06İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih22/04/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi15-16/04/2021AçıklamalarGalata Wind Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 160.437.440 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 534.791.457,65 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 5,06 TL/pay baz fiyat, "GWIND.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929710BIST