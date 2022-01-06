***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 15:32
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989357
BIST
15:212.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
15:2113,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1174
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
15:2115,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2316
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
15:21797,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,18
|Açılış
|: 797,52
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:21
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.768.075
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.410.884
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,71
|2.082.147
|% 8,23
|
|IHAAS
|10,47
|7.677.516
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|46.326.498
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,22
|61.966.353
|% -7,67
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|3.212.117
|% -5,88
|
|THYAO
|25,18
|2.852.793.631
|% 5,36
|
|EREGL
|30,68
|1.872.363.243
|% -0,58
|
|GARAN
|11,52
|1.709.453.895
|% 0,61
|
|SISE
|14,76
|1.348.884.906
|% 2,43
|
|KRDMD
|10,46
|1.230.806.163
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,51
|940.386.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|342.136.890
|% -0,44
|
|GARAN
|11,52
|1.709.453.895
|% 0,61
|
|KRDMD
|10,46
|1.230.806.163
|% 1,55
|
|THYAO
|25,18
|2.852.793.631
|% 5,36
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7554
|13,7855
|% 0,86
|
|Euro
|15,3944
|15,6965
|% 1,50
|
|Sterlin
|18,5983
|18,6916
|% 0,81
|
|Frank
|14,9478
|15,0378
|% 0,87
|
|Riyal
|3,6596
|3,6780
|% 0,96
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-10,63
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,00
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|10,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|22,87
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|11,06
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|0,86
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
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15:36XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 22, 476.00 milyon TL de
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15:36KIMMR
Yüzde 6.79 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 466, 835 adet işlem
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15:35YGYO
Yüzde 4.94 oranında artışla 0.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 324, 142 adet işlem
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15:34YESIL
Yüzde 6.95 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 875, 744 adet işlem
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15:33DGGYO
Yüzde 6.84 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 842 adet işlem