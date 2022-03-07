***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:49
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007718
BIST
11:551.980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,15
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:5514,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1118
|Açılış
|: 14,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:5515,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0321
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:55917,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 18,71
|Açılış
|: 917,95
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:55
|PCILT
|12,22
|12.095.209
|% 7,10
|
|INVES
|28,32
|121.644.168
|% 3,81
|
|RNPOL
|12,50
|7.259.350
|% 1,79
|
|ELITE
|16,39
|10.535.486
|% 1,17
|
|OTTO
|33,02
|102.593
|% 0,61
|
|HTTBT
|12,90
|60.671.009
|% -4,30
|
|HUNER
|2,56
|29.027.720
|% -3,03
|
|DAPGM
|17,83
|16.109.185
|% -2,62
|
|ERCB
|39,00
|3.555.822
|% -1,07
|
|DGNMO
|2,00
|2.460.942
|% -0,50
|
|HTTBT
|12,90
|60.671.009
|% -4,30
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3147
|14,3260
|% 0,79
|
|Euro
|15,5695
|15,6081
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,7803
|18,8745
|% 0,02
|
|Frank
|15,4631
|15,5562
|% 0,14
|
|Riyal
|3,8021
|3,8211
|% 0,65
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|28,26
|
|Altın Gr.
|919
|919
|19,92
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|128
|128
|9,53
|