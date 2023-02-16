***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:40
***GWIND*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GWIND.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114161
BIST
13:325.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 77,78
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:3218,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:3220,2133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:321.113,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.113,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:31
|OYAKC
|30,14
|206.921.279
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|17.629.614
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|8.756.344
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|30.372.813
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.417.694
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|37.176.020
|% -10,00
|
|RAYSG
|14,15
|3.299.317
|% -9,99
|
|FLAP
|9,85
|125.221.455
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,44
|23.612.106
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.177.968
|% -9,95
|
|THYAO
|141,90
|6.073.374.444
|% 1,43
|
|EREGL
|43,06
|4.392.079.532
|% 4,21
|
|TUPRS
|625,20
|3.509.304.855
|% 8,75
|
|KRDMD
|19,23
|2.967.816.160
|% 9,95
|
|SISE
|44,58
|2.546.792.338
|% 4,40
|
|KRDMD
|19,23
|2.967.816.160
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,34
|1.264.894.276
|% 4,47
|
|AKBNK
|16,41
|2.203.313.637
|% 1,48
|
|EKGYO
|7,42
|868.409.803
|% 3,06
|
|EREGL
|43,06
|4.392.079.532
|% 4,21
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8487
|18,8513
|% 0,01
|
|Euro
|20,2067
|20,2181
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6735
|22,7872
|% 0,29
|
|Frank
|20,3730
|20,4957
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.580
|7.630
|-5,00
|
|Yarım
|3.703
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|-0,29
|