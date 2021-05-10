***GWIND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2021 15:52
***GWIND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GWIND]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 28.04.2021 tarihli Kararı ile belirlenen hisse alım limitinin tamamlanması nedeniyle alınan ilave yetkilendirme dahilinde Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji A.Ş. hisselerinde 10.05.2021 (bugün) tarihinde, 4,52 - 4,83 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 4,77 TL) 8.700.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Galata Wind Enerji A.Ş. sermayesindeki payımız 10.05.2021 (bugün) tarihi itibariyle %73,05 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/05/2021 8.700.000 8.700.000 381.954.017,65 390.654.017,65 % 71,42 % 71,42 % 73,05 % 73,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935699
BIST
17:241.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,46
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:248,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:2410,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0321
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:24488,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,02
|Açılış
|: 489,12
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|INVEO
|132,00
|106.675.929
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|187.926.018
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,25
|7.553.373
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.809.131
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.215.831
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,30
|56.582.161
|% -5,80
|
|DEVA
|29,68
|113.853.065
|% -5,78
|
|GARAN
|7,84
|1.530.228.547
|% 1,55
|
|PETKM
|6,61
|1.032.052.235
|% 1,23
|
|THYAO
|13,21
|854.777.249
|% 1,69
|
|KRDMD
|8,72
|832.298.426
|% 2,83
|
|KOZAL
|129,70
|794.745.511
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,16
|438.242.232
|% 1,41
|
|GARAN
|7,84
|1.530.228.547
|% 1,55
|
|PETKM
|6,61
|1.032.052.235
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,89
|256.305.741
|% 2,72
|
|KRDMD
|8,72
|832.298.426
|% 2,83
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2603
|8,2631
|% 0,35
|
|Euro
|10,0536
|10,0589
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6369
|11,6952
|% 1,36
|
|Frank
|9,1375
|9,1925
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,26
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|10,89
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,22
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:40TLMAN
Yüzde 6.18 oranında artışla 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 057 adet işlem
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:39MEGAP
Yüzde 5.51 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 004 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, AKBNK
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, DOHOL