***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
02.11.2021 19:06
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporumuz ekte pdf. olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974074
BIST
10:401.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:409,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0399
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:4011,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0584
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:40551,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,39
|Açılış
|: 551,66
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:40
|IHAAS
|5,06
|15.418.609
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|17.225.271
|% 9,94
|
|PRKAB
|24,34
|65.884.039
|% 8,37
|
|ERBOS
|132,80
|87.476.846
|% 8,14
|
|VERTU
|25,00
|50.574.462
|% 6,93
|
|BASGZ
|31,14
|32.823.737
|% -9,95
|
|CANTE
|12,97
|8.875.917
|% -9,62
|
|KARYE
|19,95
|23.804.518
|% -9,24
|
|DOKTA
|29,20
|238.272
|% -7,18
|
|TSPOR
|5,03
|193.599.032
|% -6,33
|
|GARAN
|10,21
|469.313.892
|% 0,49
|
|SISE
|8,73
|237.827.338
|% 1,28
|
|THYAO
|15,49
|222.152.626
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,03
|193.599.032
|% -6,33
|
|EREGL
|18,99
|152.903.189
|% -0,52
|
|ODAS
|1,45
|113.919.301
|% 1,40
|
|GARAN
|10,21
|469.313.892
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,02
|89.481.727
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,03
|193.599.032
|% -6,33
|
|YKBNK
|2,81
|95.765.970
|% -0,71
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6351
|9,6423
|% 0,42
|
|Euro
|11,1608
|11,1817
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,0938
|13,1594
|% 0,45
|
|Frank
|10,5021
|10,5653
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5614
|2,5743
|% 0,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,31
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|-1,04
|
Seans Raporu
10:40
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10:53PRKAB
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10:51PENGD
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10:50XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 3, 132.00 milyon TL de
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10:50VANGD
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