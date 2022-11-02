***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363Transferler10.282.543 146.073.999 -156.356.542Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.784.992 92.784.992 92.784.992Dönem Karı (Zararı)92.784.992 92.784.992 92.784.992Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 92.784.992 920.022.355 920.022.355Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685Transferler16.577.043 154.335.816 -170.912.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)810.293.280 810.293.280 810.293.280Dönem Karı (Zararı)810.293.280 810.293.280 810.293.280Kar Payları-150.000.000 -150.000.000 -150.000.000Dönem Sonu Bakiyeler534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 810.293.280 1.657.979.965 1.657.979.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI631.977.503 218.298.202Dönem Karı (Zararı)810.293.280 92.784.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-102.362.627 133.041.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 53.040.679 47.004.619Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.230.578 922.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.230.578 630.921Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 0 291.865Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.933.452 30.342.929Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -13.470.334 -2.301.552Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 39.403.786 32.644.481Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 -70.798.261 8.834.087Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.980.539 14.170.404Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.980.539 14.170.404Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -105.788.536 31.767.090İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.134.646 -7.711.316Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-58.947.273Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.546.852 -28.139.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)543.271 -262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.003.581 -28.138.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler127.928.813 -19.623.172İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)127.928.813 -19.623.172Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16.327 829.955Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.187.410 2.584.540İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)160.097 -1.354.320İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.027.313 3.938.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-875.215 -307.927Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-320.578 -1.372.326İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-320.578 -1.372.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.401.690 38.316.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-78.401.690 38.316.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları712.065.299 218.115.591Alınan Faiz11.707.893 2.284.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -41.322 -131.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -91.754.367 -1.969.755YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.764.506 -70.029.275Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-38.265.698 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri607.662 1.493.464Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 607.662 628.875Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri864.589Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.106.470 -71.596.195Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -21.389.451 -71.594.483Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -717.019 -1.712Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 73.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-129.894.464 -125.046.094Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri170.000.000 433.992.024Kredilerden Nakit Girişleri5 170.000.000 433.992.024Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-116.211.676 -448.412.055Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -116.211.676 -316.117.383Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -132.294.672Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.057.788 -3.221.838Ödenen Temettüler-150.000.000 -100.000.000Ödenen Faiz-30.625.000 -7.404.225YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.318.533 23.222.833Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi128.507.151 2.986.527NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)570.825.684 26.209.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 158.918.753 66.110.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 729.744.437 92.319.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 731.506.878 158.919.076Finansal Yatırımlar65.018.522 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar24 65.018.522Ticari Alacaklar81.775.365 84.322.217İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 543.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 81.775.365 83.778.946Diğer Alacaklar220.206 200.491İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 220.206 200.491Stoklar818.695 835.022Peşin Ödenmiş Giderler97.964.291 6.853.361İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 97.964.291 6.853.361Diğer Dönen Varlıklar116.521.317 137.960.607İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 116.521.317 137.960.607ARA TOPLAM1.093.825.274 389.090.774TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.093.825.274 389.090.774DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar24 100.000 100.000Diğer Alacaklar604.023 280.356İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 604.023 280.356Türev Araçlar51.845.456 46.233.133Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar15 51.845.456 46.233.133Maddi Duran Varlıklar8 854.770.630 880.684.725Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.286.547 12.951.192Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 341.912.308 312.943.833Peşin Ödenmiş Giderler18.545.890 18.812.554İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 18.545.890 18.812.554Ertelenmiş Vergi Varlığı22 137.853.055Diğer Duran Varlıklar0 106.489.523İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 106.489.523TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.417.917.909 1.378.495.316TOPLAM VARLIKLAR2.511.743.183 1.767.586.090KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar101.666.667 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101.666.667Banka Kredileri5 101.666.667Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları259.571.809 249.149.801İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları319.916 408.733Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-23 319.916 408.733İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları259.251.893 248.741.068Banka Kredileri5 258.267.442 247.543.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 984.451 1.197.123Ticari Borçlar21.061.204 8.873.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-23 247.244 87.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 20.813.960 8.786.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 374.089 1.249.304Diğer Borçlar1.307.604 1.628.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.307.604 1.628.182Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 36.318.336 20.931.299Kısa Vadeli Karşılıklar6.967.373 6.214.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.981.420 1.228.708Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.985.953 4.985.953ARA TOPLAM427.267.082 288.047.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER427.267.082 288.047.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar418.330.255 399.016.109İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar416.294 641.965Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 416.294 641.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar417.913.961 398.374.144Banka Kredileri5 404.293.852 384.738.222Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.620.109 13.635.922Uzun Vadeli Karşılıklar8.165.881 7.729.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.129.494 1.692.950Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 6.036.387 6.036.387Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü75.106.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER426.496.136 481.852.364TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER853.763.218 769.899.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.657.979.965 997.686.685Ödenmiş Sermaye16 534.791.458 534.791.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 4.000.000 4.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.037 21.037Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.037 21.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 21.037 21.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.350.942 25.773.899Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 42.350.942 25.773.899Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları266.523.248 262.187.432Net Dönem Karı veya Zararı810.293.280 170.912.859TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.657.979.965 997.686.685TOPLAM KAYNAKLAR2.511.743.183 1.767.586.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 862.703.961 331.194.097 344.810.106 151.125.497Satışların Maliyeti17 -161.153.943 -107.066.933 -71.006.304 -42.522.862TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)701.550.018 224.127.164 273.803.802 108.602.635BRÜT KAR (ZARAR)701.550.018 224.127.164 273.803.802 108.602.635Genel Yönetim Giderleri18 -14.003.559 -18.343.511 -4.886.249 -3.904.663Pazarlama Giderleri18 -6.579.239 -2.280.833 -1.827.837 -741.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 152.531.569 9.322.945 63.845.143 3.584.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.549.877 -6.822.701 2.798.806 -324.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)828.948.912 206.003.064 333.733.665 107.216.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)828.948.912 206.003.064 333.733.665 107.216.420Finansman Giderleri21 -124.444.168 -81.450.982 -47.287.989 -318.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)704.504.744 124.552.082 286.445.676 106.898.098Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri105.788.536 -31.767.090 302.472 -28.271.080Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -107.171.437 -26.066.939 -40.327.215 -24.292.379Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 212.959.973 -5.700.151 40.629.687 -3.978.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018DÖNEM KARI (ZARARI)810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076365BIST