***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:34
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 15.491.356 216.113.433 156.356.542 927.237.363 927.237.363
Transferler
10.282.543 146.073.999 -156.356.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.784.992 92.784.992 92.784.992
Dönem Karı (Zararı)
92.784.992 92.784.992 92.784.992
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 484.574 25.773.899 262.187.432 92.784.992 920.022.355 920.022.355
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685
Transferler
16.577.043 154.335.816 -170.912.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
810.293.280 810.293.280 810.293.280
Dönem Karı (Zararı)
810.293.280 810.293.280 810.293.280
Kar Payları
-150.000.000 -150.000.000 -150.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 810.293.280 1.657.979.965 1.657.979.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
631.977.503 218.298.202
Dönem Karı (Zararı)
810.293.280 92.784.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.362.627 133.041.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 53.040.679 47.004.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.230.578 922.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.230.578 630.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 291.865
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.933.452 30.342.929
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -13.470.334 -2.301.552
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 39.403.786 32.644.481
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 -70.798.261 8.834.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.980.539 14.170.404
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.980.539 14.170.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -105.788.536 31.767.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.134.646 -7.711.316
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-58.947.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.546.852 -28.139.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
543.271 -262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.003.581 -28.138.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
127.928.813 -19.623.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
127.928.813 -19.623.172
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.327 829.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.187.410 2.584.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
160.097 -1.354.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.027.313 3.938.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-875.215 -307.927
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.578 -1.372.326
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-320.578 -1.372.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.401.690 38.316.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.401.690 38.316.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
712.065.299 218.115.591
Alınan Faiz
11.707.893 2.284.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -41.322 -131.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -91.754.367 -1.969.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.764.506 -70.029.275
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-38.265.698 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
607.662 1.493.464
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 607.662 628.875
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
864.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.106.470 -71.596.195
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -21.389.451 -71.594.483
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -717.019 -1.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 73.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.894.464 -125.046.094
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000 433.992.024
Kredilerden Nakit Girişleri
5 170.000.000 433.992.024
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-116.211.676 -448.412.055
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -116.211.676 -316.117.383
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -132.294.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.057.788 -3.221.838
Ödenen Temettüler
-150.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-30.625.000 -7.404.225
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.318.533 23.222.833
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
128.507.151 2.986.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
570.825.684 26.209.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 158.918.753 66.110.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 729.744.437 92.319.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 731.506.878 158.919.076
Finansal Yatırımlar
65.018.522 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
24 65.018.522
Ticari Alacaklar
81.775.365 84.322.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 543.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 81.775.365 83.778.946
Diğer Alacaklar
220.206 200.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 220.206 200.491
Stoklar
818.695 835.022
Peşin Ödenmiş Giderler
97.964.291 6.853.361
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 97.964.291 6.853.361
Diğer Dönen Varlıklar
116.521.317 137.960.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 116.521.317 137.960.607
ARA TOPLAM
1.093.825.274 389.090.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.093.825.274 389.090.774
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
604.023 280.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 604.023 280.356
Türev Araçlar
51.845.456 46.233.133
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 51.845.456 46.233.133
Maddi Duran Varlıklar
8 854.770.630 880.684.725
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 12.286.547 12.951.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 341.912.308 312.943.833
Peşin Ödenmiş Giderler
18.545.890 18.812.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.545.890 18.812.554
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 137.853.055
Diğer Duran Varlıklar
0 106.489.523
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 106.489.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.417.917.909 1.378.495.316
TOPLAM VARLIKLAR
2.511.743.183 1.767.586.090
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.666.667 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.666.667
Banka Kredileri
5 101.666.667
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
259.571.809 249.149.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
319.916 408.733
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5-23 319.916 408.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
259.251.893 248.741.068
Banka Kredileri
5 258.267.442 247.543.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 984.451 1.197.123
Ticari Borçlar
21.061.204 8.873.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 247.244 87.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.813.960 8.786.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 374.089 1.249.304
Diğer Borçlar
1.307.604 1.628.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.307.604 1.628.182
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 36.318.336 20.931.299
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.967.373 6.214.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.981.420 1.228.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.985.953 4.985.953
ARA TOPLAM
427.267.082 288.047.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.267.082 288.047.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
418.330.255 399.016.109
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
416.294 641.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 416.294 641.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
417.913.961 398.374.144
Banka Kredileri
5 404.293.852 384.738.222
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.620.109 13.635.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.165.881 7.729.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.129.494 1.692.950
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.036.387 6.036.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
75.106.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.496.136 481.852.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
853.763.218 769.899.405
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.657.979.965 997.686.685
Ödenmiş Sermaye
16 534.791.458 534.791.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.037 21.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.037 21.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 21.037 21.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.350.942 25.773.899
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 42.350.942 25.773.899
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
266.523.248 262.187.432
Net Dönem Karı veya Zararı
810.293.280 170.912.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.657.979.965 997.686.685
TOPLAM KAYNAKLAR
2.511.743.183 1.767.586.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 862.703.961 331.194.097 344.810.106 151.125.497
Satışların Maliyeti
17 -161.153.943 -107.066.933 -71.006.304 -42.522.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
701.550.018 224.127.164 273.803.802 108.602.635
BRÜT KAR (ZARAR)
701.550.018 224.127.164 273.803.802 108.602.635
Genel Yönetim Giderleri
18 -14.003.559 -18.343.511 -4.886.249 -3.904.663
Pazarlama Giderleri
18 -6.579.239 -2.280.833 -1.827.837 -741.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 152.531.569 9.322.945 63.845.143 3.584.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.549.877 -6.822.701 2.798.806 -324.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
828.948.912 206.003.064 333.733.665 107.216.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
828.948.912 206.003.064 333.733.665 107.216.420
Finansman Giderleri
21 -124.444.168 -81.450.982 -47.287.989 -318.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
704.504.744 124.552.082 286.445.676 106.898.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
105.788.536 -31.767.090 302.472 -28.271.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -107.171.437 -26.066.939 -40.327.215 -24.292.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 212.959.973 -5.700.151 40.629.687 -3.978.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
810.293.280 92.784.992 286.748.148 78.627.018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076365
BIST