Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

16.11.2022 08:26
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değe


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021, 31.08.2021, 15.11.2021, 10.03.2022, 24.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080197


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.657
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.632  
Önceki Kapanış :  4.657  
En Yüksek
4.687 En Düşük
4.535
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLCVY 26,40 59.918.665 % 10,00  
BRLSM 22,22 159.571.394 % 10,00  
HKTM 101,20 356.311.877 % 10,00  
KONKA 58,30 295.383.262 % 10,00  
KUVVA 41,58 1.974.688 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,5974 18,6128 % 0,06  
Euro 19,2935 19,3209 % 0,26  
Sterlin 22,0170 22,1274 % 0,08  
Frank 19,6301 19,7483 % 0,02  
Riyal 4,9377 4,9624 % 0,06  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -3,82  
Altın Gr. 1.061 1.061 -2,02  
Cumhuriyet 7.086 7.193 72,00  
Tam 7.037 7.176 -19,00  
Yarım 3.417 3.508 -9,00  
Çeyrek 1.709 1.754 -4,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 -0,04  
Gümüş Gr. 12,84 12,86 -0,06  
B. Petrol 93,40 93,40 -0,46  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru