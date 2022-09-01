***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren, Bursa İli, Nilüfer İlçesindeki Taşpınar RES Santralimiz için yapmış olduğumuz kapasite artırım başvurumuz sonucunda, şirketimize 31.08.2022 tarihinde tebliğ edilen Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 25.08.2022 tarih ve 111544 sayılı Kurul Kararı uyarınca 67,2 MWm/60 MWe olan toplam kurulu gücümüzün 80,2 MWm/73 MWe çıkarılmasına karar verilmiştir. Kurul kararı neticesinde halihazırda faaliyet gösteren ve 14 adet rüzgar türbini bulunan Taşpınar RES'e mekanik (MWm) ve elektrik (MWe) güç olarak 2 adet yeni türbin eklenebilecektir. Bu güç artırımın projelendirilmesi ve devreye alınması sonrası Taşpınar RES santralimizin üretimine ortalamada yıllık yaklaşık %20'lik bir katkı karbon azaltımına ise yıllık yaklaşık 20.000 ton ek fayda sağlanması beklenmektedir. Üretim lisansımıza derç edilen 13 MW kapasite artırımı ve 24.08.2022 tarihinde duyurmuş olduğumuz "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali İlavesi) Projesi" (42,58 MW Hibrit GES) ile birlikte Taşpınar RES için toplam (ana kaynak + yardımcı kaynak) lisans gücümüz 122,78 MWm / 73 MWe ‘e yükselmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059199BIST