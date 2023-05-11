***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.11.2022 tarihli KAP Açıklamamızda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082142) belirttiğimiz üzere Şirketimiz tarafından 500 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 550 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için ön lisans başvurusu yapılmıştır. EPDK'nın internet sitesi üzerinden 10.05.2023 tarihinde açıklanan listeye istinaden, ilgili başvurularımızdan Kayseri ili Çamlıca ilçesinde kurulması planlanan 50 MW'lık depolamalı RES projesi için ÖN/11837-14/05437 sayılı ve 04.05.2023 tarihli önlisans verilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda projenin ÇED ve diğer izinleri için çalışmalara başlanılacaktır. Yukarıda belirtilenin dışındaki ön lisans başvurularımızın değerlendirme süreci devam etmekte olup, şirketimize tebliğ edilen kararlar ivedikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150307BIST