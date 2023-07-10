***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin S&P (Standard & Poor's) Global Ratings'den aldığı Çevre Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) değerlendirme sonucu 67 (1-100 arası) olarak açıklanmıştır. Galata Wind, yapılan değerlendirmede "Çevre" başlığında sera gazı emisyonları, atık ve kirlilik, su kullanımı, arazi kullanımı ve biyolojik çeşitlilik konularında "İyi" sonucunu, "Sosyal" başlığında güvenlik yönetiminde "Güçlü", işgücü çeşitliliği, müşteri bağlılığı ve topluluklar değerlendirmelerinde ise "İyi" sonuçlarını almıştır. "Yönetişim" başlığındaki sonuçları ise yapı ve gözetim ile kod ve değerler açısından "İyi" olarak açıklanmıştır. Resmi raporun linki: https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/CreditResearch/pdf.aspx?ResearchDocumentId=55350128&isPDA=Y İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168158BIST