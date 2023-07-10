***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 09:45
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin S&P (Standard & Poor's) Global Ratings'den aldığı Çevre Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) değerlendirme sonucu 67 (1-100 arası) olarak açıklanmıştır. Galata Wind, yapılan değerlendirmede "Çevre" başlığında sera gazı emisyonları, atık ve kirlilik, su kullanımı, arazi kullanımı ve biyolojik çeşitlilik konularında "İyi" sonucunu, "Sosyal" başlığında güvenlik yönetiminde "Güçlü", işgücü çeşitliliği, müşteri bağlılığı ve topluluklar değerlendirmelerinde ise "İyi" sonuçlarını almıştır. "Yönetişim" başlığındaki sonuçları ise yapı ve gözetim ile kod ve değerler açısından "İyi" olarak açıklanmıştır. Resmi raporun linki: https://www.capitaliq.com/CIQDotNet/CreditResearch/pdf.aspx?ResearchDocumentId=55350128&isPDA=Y İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168158
BIST
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10:016.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,24
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.264
En Yüksek
6.283
10:0126,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0653
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
10:0128,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
10:011.614,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.614,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
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1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler09:55
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|VANGD
|13,39
|2.841.171
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,92
|147.994
|% 9,83
|
|KSTUR
|384,00
|398.208
|% 9,78
|
|YAPRK
|114,10
|1.100.609
|% -6,48
|
|SELGD
|8,50
|112.022
|% -3,52
|
|AYES
|21,80
|62.239
|% -3,11
|
|TGSAS
|22,20
|87.179
|% -2,46
|
|ICUGS
|8,33
|123.067
|% -2,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|SISE
|46,56
|3.283.176.948
|% 0,00
|
|SAHOL
|46,70
|1.982.644.134
|% 0,00
|
|SASA
|58,10
|1.888.533.780
|% 0,00
|
|TCELL
|39,96
|1.615.488.734
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|ODAS
|8,31
|754.818.141
|% 0,00
|
|AKFYE
|12,69
|995.119.683
|% 0,00
|
|ADESE
|1,62
|119.268.624
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,34
|487.321.144
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0889
|26,1184
|% 0,31
|
|Euro
|28,6054
|28,6266
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,3207
|33,4878
|% -0,01
|
|Frank
|29,1749
|29,3506
|% -0,06
|
|Riyal
|6,9384
|6,9732
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,60
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.426
|10.658
|-8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.353
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,03
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-0,52
|