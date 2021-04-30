***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2021 15:11
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
ir@galatawind.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933335
BIST
16:101.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:108,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0797
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2840
En Düşük
8,1830
16:1010,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0577
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0263
En Düşük
9,9251
16:10470,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,57
|Açılış
|: 470,82
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:10
|FORMT
|1,32
|14.316.851
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.547.747
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.721.373
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|104.765.766
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.899.534
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|1.060.150.188
|% 5,26
|
|EREGL
|19,15
|783.647.790
|% -0,57
|
|PETKM
|6,72
|703.879.644
|% 0,30
|
|THYAO
|12,16
|655.456.593
|% 1,50
|
|GARAN
|7,23
|569.681.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|205.664.211
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,11
|227.053.666
|% 0,48
|
|PETKM
|6,72
|703.879.644
|% 0,30
|
|GARAN
|7,23
|569.681.820
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,23
|515.095.038
|% 1,54
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2798
|8,2827
|% 0,97
|
|Euro
|10,0054
|10,0215
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,4452
|11,5026
|% 0,41
|
|Frank
|9,0537
|9,1082
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1994
|2,2104
|% 0,89
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,79
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,77
|66,77
|-1,28
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:21DYOBY
Yüzde 4.09 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 845, 960 adet işlem
-
16:19BLCYT
Yüzde 4.88 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 084, 216 adet işlem
-
16:18GWIND
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 695, 144 adet işlem
-
16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TAVHL, KOZAA
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 15 kaybederek (% -0.09 ) 1, 211