***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2021 18:35
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK KUYAN Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE Hukuk İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Avukat Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
MEHMET ALİ GÜRPINAR Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
ZEKİ ONUR AYTEKİN Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bağlı ortaklığında yöneticilik, grup dışı şirketlerde yöneticilik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981705
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,2485
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3269
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05777,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -12,22
|Açılış
|: 777,06
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5219
|13,5491
|% -1,80
|
|Euro
|15,2118
|15,2529
|% -2,10
|
|Sterlin
|17,8708
|17,9605
|% -2,00
|
|Frank
|14,5582
|14,6459
|% -1,96
|
|Riyal
|3,5974
|3,6154
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,98
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-12,25
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|2,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR