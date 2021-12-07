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***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2021 18:35
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK KUYAN Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE Hukuk İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Avukat Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
MEHMET ALİ GÜRPINAR Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Bağlı Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
ZEKİ ONUR AYTEKİN Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bağlı ortaklığında yöneticilik, grup dışı şirketlerde yöneticilik




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981705


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BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
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Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,52 22,56 0,13  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 -0,11  
B. Petrol 76,03 76,03 2,95  
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