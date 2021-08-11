***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili 10.08.2021 tarihinde Özel Durum Açıklamaları Genel Şablonu kullanılarak yapılan açıklama Yönetim Kurulu Komiteleri Şablonu kullanılarak aynen tekrar açıklanmıştır.Yönetim Kurulu'muz 10.08.2021 tarihindeEsas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineİCRA KURULUADI SOYADI GÖREVİBurak Kuyan BaşkanYusuf Toklu Mali İşlerden Sorumlu ÜyeMehmet Ali Gürpınar Operasyondan Sorumlu ÜyeÖzlen Ertuğrul Cendere Hukuk İşlerinden Sorumlu ÜyeKurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİHüseyin Faik Açıkalın BaşkanOzan Korkmaz ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİHüseyin Faik Açıkalın BaşkanOzan Korkmaz ÜyeNihan Sena Altıntaş ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİOzan Korkmaz BaşkanAhmet Toksoy ÜyeYusuf Toklu ÜyeKomite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957352BIST