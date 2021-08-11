***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.08.2021 18:17
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili 10.08.2021 tarihinde Özel Durum Açıklamaları Genel Şablonu kullanılarak yapılan açıklama Yönetim Kurulu Komiteleri Şablonu kullanılarak aynen tekrar açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu'muz 10.08.2021 tarihinde
Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
ADI SOYADI GÖREVİ
Burak Kuyan Başkan
Yusuf Toklu Mali İşlerden Sorumlu Üye
Mehmet Ali Gürpınar Operasyondan Sorumlu Üye
Özlen Ertuğrul Cendere Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye
Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın Başkan
Ozan Korkmaz Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıkalın Başkan
Ozan Korkmaz Üye
Nihan Sena Altıntaş Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Ozan Korkmaz Başkan
Ahmet Toksoy Üye
Yusuf Toklu Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957352
BIST