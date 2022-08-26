***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.08.2022 13:31
***GWIND*** GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Nisan 2022'de kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Görev ve Çalışma esasları 26.08.2022 tarihinde belirlenmiş olup, görev ve çalışma esaslarına uygun olarak Sürdürülebilirlik Komitesi aşağıdaki şekilde yeniden teşkil edilmesine karar verilmiştir. Sürdürülebilirlik Komitesi Hüseyin Faik Açıkalın (Başkan) Neslihan Sadıkoğlu (Üye) Bora Yalınay (Üye) Halide Müge Yücel (Üye) Mehmet Ali Gürpınar (Üye) Yönetim Kuruluna bağlı olarak Nisan 2022'de kurulan Yatırım Komitesi'nin üyelikleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İlgili Komite'nin Görev ve çalışma esasları 26.08.2022 tarihinde belirlenmiştir. Yatırım Komitesi Çağlar Göğüş (Başkan) Bora Yalınay (Üye) Burak Kuyan (Üye) Zeki Onur Aytekin (Üye) Mehmet Ali Gürpınar (Üye) Aynı tarihli toplantıda - Yönetim Kurulu'nun 10.08.2021 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının ekte yer alan şekilde "Kurumsal Yönetişim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" olarak güncellenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058535
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|VAKBN
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|BRMEN
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|750.616
|% 10,00
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|PETKM
|13,10
|3.155.285.931
|% 9,99
|
|UTPYA
|19,19
|2.962.917
|% 9,97
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|SILVR
|28,36
|4.316.471
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|72.728.303
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|9.310.522
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|SANFM
|15,12
|31.363.668
|% -7,52
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|UFUK
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|177.620
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|4.021.306.828
|% 1,17
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|YKBNK
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|3.460.377.766
|% 2,74
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|GARAN
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|3.244.670.792
|% 1,71
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|3.217.950.344
|% 3,66
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|EKGYO
|4,03
|2.547.275.567
|% 4,95
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|ISCTR
|7,96
|4.125.769.299
|% 1,53
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|YKBNK
|6,74
|3.460.377.766
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|AKBNK
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|4.021.306.828
|% 1,17
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|PETKM
|13,10
|3.155.285.931
|% 9,99
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|13:46
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,1681
|18,1825
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|Euro
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|18,2163
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|Sterlin
|21,4576
|21,5652
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|18,8016
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|% 0,09
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|4,8498
|% 0,09
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|Alış
|Satış
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|1.747
|-11,49
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|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,00
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|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
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|Tam
|6.831
|6.884
|-47,00
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|Yarım
|3.329
|3.366
|-23,00
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|Çeyrek
|1.669
|1.682
|-12,00
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|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,03
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|101
|101
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