***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2022 10:12
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014881
BIST
11:282.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,52
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.247
En Düşük
2.230
11:2814,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6936
En Düşük
14,6377
11:2816,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0059
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:28911,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,85
|Açılış
|: 911,88
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ULUSE
|124,60
|3.284.207
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,66
|82.609.956
|% 6,09
|
|ASUZU
|79,20
|90.943.984
|% 5,88
|
|DURDO
|16,32
|5.185.230
|% 5,36
|
|CELHA
|7,74
|5.433.815
|% 4,59
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,13
|12.476.566
|% -5,72
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|PKENT
|213,50
|13.504.887
|% -4,35
|
|ETILR
|9,05
|2.791.412
|% -4,13
|
|GARAN
|12,32
|1.941.565.145
|% 0,98
|
|THYAO
|33,06
|1.701.677.283
|% 2,48
|
|EREGL
|33,22
|1.056.018.371
|% 2,40
|
|TUPRS
|223,80
|823.418.852
|% 4,38
|
|KRDMD
|15,41
|817.995.117
|% 0,72
|
|GARAN
|12,32
|1.941.565.145
|% 0,98
|
|ODAS
|1,72
|177.774.179
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,09
|294.793.991
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,26
|453.622.328
|% 0,00
|
|PETKM
|9,17
|551.298.231
|% 1,55
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6868
|14,6915
|% 0,14
|
|Euro
|16,2491
|16,2595
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,2174
|19,3138
|% -0,02
|
|Frank
|15,8368
|15,9323
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,14
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-5,33
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,64
|