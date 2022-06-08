***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 14:49
***GZNMI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GZNMI]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GZNMI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035720
BIST
15:012.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,66
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.637
15:0117,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,4359
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
15:0118,5094
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,5361
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:011.022,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.022,78
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.023,09
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:59
|EMKEL
|2,61
|26.303.591
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,40
|336.774.760
|% 8,74
|
|MAGEN
|13,34
|68.827.669
|% 8,54
|
|TMSN
|30,96
|302.878.486
|% 6,98
|
|TUKAS
|12,78
|181.848.096
|% 6,77
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,51
|69.179.609
|% -8,89
|
|RALYH
|11,89
|61.825.154
|% -7,47
|
|OYYAT
|79,40
|52.123.931
|% -6,59
|
|TOASO
|68,85
|1.169.603.135
|% -6,13
|
|THYAO
|48,66
|4.249.791.950
|% 0,41
|
|SISE
|22,94
|2.446.058.449
|% -0,61
|
|SASA
|44,94
|1.689.132.439
|% 3,36
|
|KRDMD
|15,22
|1.430.237.601
|% 0,66
|
|EREGL
|34,98
|1.338.611.712
|% 0,81
|
|SEGYO
|1,28
|349.178.740
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|531.190.879
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|414.873.290
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,17
|651.269.564
|% -1,88
|
|YKBNK
|4,82
|648.103.210
|% -1,23
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1771
|17,1871
|% 2,58
|
|Euro
|18,4611
|18,4886
|% 2,87
|
|Sterlin
|21,4895
|21,5973
|% 2,19
|
|Frank
|17,5178
|17,6233
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5643
|4,5872
|% 2,50
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,02
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,29
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,90
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,95
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
14:59
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15:13AKSUE
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 232 adet işlem
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15:12RYGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 864, 677 adet işlem
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15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 86 kaybederek (% -0.23 ) 2, 928
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15:11XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 109.00 milyon TL de
-
15:11RNPOL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 916 adet işlem