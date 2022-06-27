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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.06.2022 20:19
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 155.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 155.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (27.06.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039572


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Yarım 3.155 3.227 3,00  
Çeyrek 1.580 1.613 1,00  
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