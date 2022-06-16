***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 18:35
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, %80 ortaklık payıyla 27.05.2022 tarihinde Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuş olup, 30.06.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren finansal tablolarını konsolide olarak düzenleyecek ve Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a gönderme yükümlülüğü, Konsolide Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037791
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0567
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,3000
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3283
En Düşük
17,9707
18:051.029,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.029,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,05
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2938
|17,3028
|% 0,38
|
|Euro
|18,2740
|18,3265
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,3738
|21,4810
|% 2,25
|
|Frank
|17,8550
|17,9626
|% 3,47
|
|Riyal
|4,5967
|4,6197
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|18,31
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|12,83
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.811
|6.936
|65,00
|
|Yarım
|3.344
|3.393
|32,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.696
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,15
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,01
|