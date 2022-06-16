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***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2022 18:35
***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz, %80 ortaklık payıyla 27.05.2022 tarihinde Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'yi kurmuş olup, 30.06.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren finansal tablolarını konsolide olarak düzenleyecek ve Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a gönderme yükümlülüğü, Konsolide Finansal Rapor düzenleyen şirketler kategorisine uygun olarak yerine getirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037791


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UFUK 73,70 10.966.940 % 10,00  
SANEL 6,16 6.069.240 % 10,00  
PRDGS 2,76 12.992.482 % 9,96  
YGGYO 22,38 23.631.078 % 9,92  
TSGYO 4,89 134.383.318 % 9,89  
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Dolar 17,2938 17,3028 % 0,38  
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Sterlin 21,3738 21,4810 % 2,25  
Frank 17,8550 17,9626 % 3,47  
Riyal 4,5967 4,6197 % 0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 18,31  
Altın Gr. 1.028 1.028 12,83  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.811 6.936 65,00  
Yarım 3.344 3.393 32,00  
Çeyrek 1.675 1.696 16,00  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 0,26  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,15  
B. Petrol 119 119 0,01  
Seans Raporu 18:05
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