***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmek suretiyle devralınmasına ilişkin SPK onayı -2Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKSYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,5786 - NamaZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,3919 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler SPK'dan teslim alınmıştır.Yine, 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Şirketimizin "Türkiye Sigorta Anonim Şirketi" unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır.II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda bahsi geçen belgeler Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde https://www.gunessigorta.com.tr/birlesme sayfasında incelemeye açılmıştır.1. SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni2. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Sözleşmesi3. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Raporu4. Son üç yıllık Finansal Tablolar5. Son üç yıllık Faaliyet Raporları6. Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporları7. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu8. Birleşme sonrası Devralan Şirketin Tahmini Açılış Bilançosu9. 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar10. 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu11. Güneş Sigorta A.Ş.'ye ait Gayrimenkullere ilişkin Gayrimenkul Değerleme RaporlarıKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni-2.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860343BIST