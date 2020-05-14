***HALKS* *UZERB* *MTRYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
14.05.2020 16:30
***HALKS******UZERB******MTRYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler MTRYO, HALKS, UZERB
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
MTRYO 1 METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ORHAN KONUK 79.695,000
HALKS 2 HALK SİGORTA A.Ş. E HATİCE YASEMİN BİLEKLİ 2.177,900
HALKS 3 HALK SİGORTA A.Ş. E ARZU BİLEKLİ 2.177,900
UZERB 4 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. E RAMAZAN TURGAY CEBECİ 1.312,960
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844997
BIST
16:1799.210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -949,47
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:176,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:177,5270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:17384,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,81
|Açılış
|: 384,43
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.001.242
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|134.255.047
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.876.485
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.317.155
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,06
|1.324.742.030
|% 1,40
|
|ECILC
|5,85
|889.127.063
|% -1,85
|
|GARAN
|7,76
|567.128.483
|% -1,77
|
|SASA
|9,29
|412.955.729
|% 2,09
|
|SELEC
|9,04
|317.840.796
|% -5,93
|
|IEYHO
|0,65
|96.912.978
|% 8,33
|
|ECILC
|5,85
|889.127.063
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,15
|142.024.880
|% -1,71
|
|CEMAS
|1,06
|130.718.339
|% -1,85
|
|KRDMD
|2,42
|290.704.596
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4613
|8,5038
|% -0,57
|
|Frank
|7,1229
|7,1659
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|1,78
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|-3,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-3,60
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|0,93
|
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