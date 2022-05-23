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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.05.2022 17:09
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 23.05.2022 tarih ve 2022/13 numaralı kararı doğrultusunda  Fransa'da mukim olan 375.000-EURO tutarı ile %50 nispetli ortaklık hakkı bulunan ve şirketimiz İştirakler Hesabında görülen Sıretex SAS şirketinin Yönetim Kurulunca alınan 1.204.292-EURO Geçmiş Dönem Kârları ile vergi sonrası oluşan cari kârlarla birlikte bedelsiz olarak alınan payların İştiraklerden gelen Sermaye Yedekleri hesabına kaydedilmesi sonucu oluşan toplam 1.579.292 EURO değerindeki  1.625 adet iştirak paylarımızın kül halinde Fransa'da tek ortaklı olarak kurulacak Hatex Invest şirketine 2 euro nominal değerde 789.646 adet hisse karşılığı 1.579.292-EURO ayni sermaye olarak konulmasına Hateks Invest kuruluş ve tescil işlemlerini takiben Sıretex SAS hisselerinin iştirak olunan şirket olarak muhasebe kayıtlarından çıkartılmasına, Hatex Invest İştirak Paylarımızın toplam değerinin 1.579.292 EURO karşılığı Türk Lirası olarak şirketimiz iştirakler hesabı kayıtlarında gösterilmesine, Sıretex sas firmasının değerleme ve cari geçmiş yıl karlarından oluşan 1.204.292-EURO luk farkın şirketimiz muhasebe kayıtlarında 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabının mevcut bilanço hesaplarına aktarılmasına ve özvarlıklar içerisinde takibine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031813


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JANTS 79,20 190.051.415 % 10,00  
MZHLD 52,25 6.813.076 % 9,95  
ORCAY 20,02 126.215.830 % 9,94  
KGYO 4,76 1.797.552 % 9,93  
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Altın Gr. 967 967 18,03  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
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