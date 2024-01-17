***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
17.01.2024 21:54
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 17.01.2024 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 18.01.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Azmi ÖZTAŞBAŞI 23136274
İsmail GÜVENÇ 41424143
Mehmet Ünal ÇEVİK 21319093
Karar 2024/3 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241182
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
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|Önceki Kapanış
|: 8.032
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7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0255
|Açılış
|: 30,2650
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|Önceki Kapanış
|: 30,1900
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30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -20,35
|Açılış
|: 1.942,93
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|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
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1.968,97
En Düşük
1.939,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1245
|30,1312
|% 0,10
|
|Euro
|32,7859
|32,8050
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,0821
|38,2731
|% 0,45
|
|Frank
|34,6690
|34,8779
|% -0,40
|
|Riyal
|8,0093
|8,0494
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|886,24
|888,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,24
|922,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,19
|2.005,47
|% 0,66
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Seans Raporu
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