Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim

30.06.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31/03/2020
Devralınan Şirket / Şirketler
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Birleşen Şirket / Şirketler
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme Sonucu Ortaya Çıkan Şirketin Unvanı

Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye
155000008
Tescil Tarihi
30/06/2020
Pay Dağıtım Tarihi

Açıklamalar

Kamuya açıklanmış Yönetim Kurulumuzun 30/04/2020 tarihli ve 7 numaralı kararı ve 19/06/2020 tarihli ve 9065 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca, şirketimiz Hayat Varlık Yönetim A.Ş., tam hakimiyetle iştiraki olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir. Şirketin tüm mal varlığının bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, tasfiyesiz olarak kül halinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye geçmesi konusunda 25/06/2020 tarihli olağan genel kurulda oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlemler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/06/2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853558


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05116.525
Değişim :  0,59% |  681,77
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.971 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 14.497.132 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4450 8,4874 % 0,46  
Frank 7,2095 7,2530 % 0,44  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 11,04  
Altın Gr. 393 393 2,29  
Cumhuriyet 2.540 2.561 10,70  
Tam 2.615 2.628 10,90  
Yarım 1.270 1.286 5,30  
Çeyrek 635 644 2,70  
Gümüş.Ons 18,19 18,23 0,37  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,07  
B. Petrol 41,67 41,67 -0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru