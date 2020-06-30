***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim









***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBirleşme İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi30/04/2020Birleşme YöntemiDevralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi31/03/2020Devralınan Şirket / ŞirketlerHayat Varlık Yönetim A.Ş.Birleşen Şirket / ŞirketlerDünya Varlık Yönetim A.Ş.Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme Sonucu Ortaya Çıkan Şirketin UnvanıBirleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye155000008Tescil Tarihi30/06/2020Pay Dağıtım TarihiAçıklamalarKamuya açıklanmış Yönetim Kurulumuzun 30/04/2020 tarihli ve 7 numaralı kararı ve 19/06/2020 tarihli ve 9065 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca, şirketimiz Hayat Varlık Yönetim A.Ş., tam hakimiyetle iştiraki olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir. Şirketin tüm mal varlığının bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, tasfiyesiz olarak kül halinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye geçmesi konusunda 25/06/2020 tarihli olağan genel kurulda oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlemler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/06/2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853558BIST