***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim
30.06.2020 18:25
***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Birleşmeye İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme (Merger through acquisition)
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31/03/2020
Devralınan Şirket / Şirketler
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
Birleşen Şirket / Şirketler
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme Sonucu Ortaya Çıkan Şirketin Unvanı
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye
155000008
Tescil Tarihi
30/06/2020
Pay Dağıtım Tarihi
Açıklamalar
Kamuya açıklanmış Yönetim Kurulumuzun 30/04/2020 tarihli ve 7 numaralı kararı ve 19/06/2020 tarihli ve 9065 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca, şirketimiz Hayat Varlık Yönetim A.Ş., tam hakimiyetle iştiraki olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir. Şirketin tüm mal varlığının bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, tasfiyesiz olarak kül halinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye geçmesi konusunda 25/06/2020 tarihli olağan genel kurulda oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlemler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/06/2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853558
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
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6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7186
En Düşük
7,6716
18:05392,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,23
|Açılış
|: 392,95
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4450
|8,4874
|% 0,46
|
|Frank
|7,2095
|7,2530
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|11,04
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.561
|10,70
|
|Tam
|2.615
|2.628
|10,90
|
|Yarım
|1.270
|1.286
|5,30
|
|Çeyrek
|635
|644
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,07
|
|B. Petrol
|41,67
|41,67
|-0,20
|
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