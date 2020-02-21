***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:07
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HDFGS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820705
BIST
11:13115.046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -595,67
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:136,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:136,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6065
En Düşük
6,5655
11:13321,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,72
|Açılış
|: 321,44
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,48
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,29
|9.195.196
|% 10,54
|
|MRDIN
|5,69
|57.904.123
|% 10,27
|
|FMIZP
|48,36
|719.508
|% 8,24
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,93
|59.025.202
|% -17,70
|
|HATEK
|8,12
|4.137.323
|% -12,41
|
|TSPOR
|5,50
|51.189.587
|% -11,72
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,21
|356.170.201
|% -1,11
|
|ASELS
|28,32
|304.567.748
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,67
|151.152.518
|% -1,48
|
|ODAS
|2,03
|121.272.420
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|114.184.823
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,51
|92.907.385
|% -1,31
|
|ODAS
|2,03
|121.272.420
|% -0,98
|
|CEMAS
|1,21
|69.998.812
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,67
|151.152.518
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,15
|60.067.089
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8581
|7,8975
|% 0,29
|
|Frank
|6,1951
|6,2324
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,49
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,34
|58,34
|-0,97
|
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