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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

21.04.2022 16:22
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Icrypex Bilişim A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kripto para işletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000.-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.04.2022
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
5.000.000
Beher Pay Fiyatı
2,2134656
Toplam Tutar
11.067.328,30
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,16
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
58,31
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu yönde etkisi olmuştur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
3.244.828,30 Yasal kayıtlara göre
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yeni girişim yatırımlarında değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak yönetim kurulu üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu düzenlendi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yoktur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.02.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
89.301.283
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 21.04.2022 tarihli 17 numaralı yönetim kurulu kararına göre
Şirketimizin girişim yatırımlarından çıkış stratejisi çerçevesinde, Icrypex Bilişim A.Ş.'nin 50.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinde sahip olduğumuz 5.000.000.-nominal değerde (%10'una tekabül eden) payın değerleme raporu ile belirlenen 11.067.328,30 TL bedelle devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022689


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