***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/04/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıIcrypex Bilişim A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKripto para işletmeciliğiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000.-TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.04.2022Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı5.000.000Beher Pay Fiyatı2,2134656Toplam Tutar11.067.328,30Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,16İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)58,31Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu yönde etkisi olmuştur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı3.244.828,30 Yasal kayıtlara göreVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYeni girişim yatırımlarında değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıHedef Portföy Yönetimi A.Ş.Değer Girişim Sermayesi Yatırım FonuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOrtak yönetim kurulu üyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporu düzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYokturDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.02.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBizim Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar89.301.283İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimizin 21.04.2022 tarihli 17 numaralı yönetim kurulu kararına göreŞirketimizin girişim yatırımlarından çıkış stratejisi çerçevesinde, Icrypex Bilişim A.Ş.'nin 50.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinde sahip olduğumuz 5.000.000.-nominal değerde (%10'una tekabül eden) payın değerleme raporu ile belirlenen 11.067.328,30 TL bedelle devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022689BIST