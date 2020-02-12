***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869Transferler558.842 37.419.790 -37.978.632Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.371 1.695.895 1.703.266 0 1.703.266Sermaye Arttırımı36.000.000 23.846 -4.000.000 32.023.846 0 32.023.846Kar Payları-420.000 -420.000 -420.000Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981Transferler1.695.895 -1.695.895Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)30.573.186 30.573.186 30.573.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.224 -6.224 0 -6.224Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 23.846 -16.790 1.080.368 38.429.333 30.573.186 134.089.943 0 134.089.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.157.153 -8.447.163Dönem Karı (Zararı)30.573.186 1.695.895Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39 30.573.186 1.695.895Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-23.078.308 -4.945.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 119.491 124.144Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-999.378 35.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 34.821 35.249Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.034.199Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.023 -1.248.581Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 9.023 -1.248.581Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-22.205.344 -3.832.589Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler44 -22.205.344 -3.832.589Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.100 -23.872Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.100 -23.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.816.421 -6.375.424Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44 -14.047.909 -7.215.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler478.058 -493.733İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 25.000 -26.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 453.058 -466.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.300 1.259.410İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.258.410İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.300 1.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 5.103 971Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.192 63.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 22.095 54.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 5.097 8.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 1.743 7.371Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.568 21.707İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.568 21.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler729.260 -19.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -553.290 -19.298Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 1.282.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.321.543 -9.625.178Alınan Temettüler314.390Alınan Faiz1.235.503Kira Ödemeleri-150.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-57.488YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI132.981 -81.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri163.366 60.556Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 163.366 60.556Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.385 -142.426Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -30.385 -142.426FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 31.603.846Ödenen Temettüler0 -420.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)32.023.846YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.024.172 23.074.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.024.172 23.074.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.458.988 3.368.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.434.816 26.443.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.441.192 26.458.988Finansal Yatırımlar32.862.461 5.085.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar44 32.862.461 5.085.103Ticari Alacaklar17.932 495.990İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 29.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.684 466.742Diğer Alacaklar8.500 200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.500 200Peşin Ödenmiş Giderler13.280 18.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 13.280 18.383Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 572.201 145.126Diğer Dönen Varlıklar142.189 122.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 142.189 122.617ARA TOPLAM55.057.755 32.326.407TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.057.755 32.326.407DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar79.186.124 71.024.619Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar44 79.186.124 71.024.619Maddi Duran Varlıklar263.818 407.547Taşıtlar13 178.296 318.094Mobilya ve Demirbaşlar13 79.623 81.194Özel Maliyetler13 5.899 8.259Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.034.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR80.484.141 71.432.166TOPLAM VARLIKLAR135.541.896 103.758.573KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar298.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar298.164Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar44 298.164Ticari Borçlar109.303 82.111İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 93.119 71.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 16.184 11.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 16.500 14.757Diğer Borçlar40.736 42.304İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 40.736 42.304ARA TOPLAM464.703 139.172TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER464.703 139.172UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar832.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar832.439Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 832.439Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 154.811 96.420TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER987.250 96.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.451.953 235.592ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.089.943 103.522.981Ödenmiş Sermaye28 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 23.846 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.790 -10.566Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.790 -10.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -16.790 -10.566Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.080.368 1.080.368Yasal Yedekler28 1.080.368 1.080.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 38.429.333 36.733.438Net Dönem Karı veya Zararı39 30.573.186 1.695.895TOPLAM ÖZKAYNAKLAR134.089.943 103.522.981TOPLAM KAYNAKLAR135.541.896 103.758.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 30.117.344 25.063.533Satışların Maliyeti29 -22.358.786TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.117.344 2.704.747BRÜT KAR (ZARAR)30.117.344 2.704.747Genel Yönetim Giderleri31 -3.548.250 -2.357.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 4.026.841 1.340.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-15.951ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.595.935 1.672.023Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 108.744 23.872FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.704.679 1.695.895Finansman Giderleri35 -131.493SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.573.186 1.695.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.573.186 1.695.895DÖNEM KARI (ZARARI)30.573.186 1.695.895Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.573.186 1.695.895Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.224 7.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 -6.224 7.371Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.224 7.371TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.566.962 1.703.266Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.566.962 1.703.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818652BIST