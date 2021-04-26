***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









19 918.674 945.171TOPLAM DURAN VARLIKLAR523.787.661 255.418.885TOPLAM VARLIKLAR746.196.079 395.211.734KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları257.250 336.783İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları257.250 336.783Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 257.250 336.783Ticari Borçlar314.648 214.718İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 289.401 209.236İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 25.247 5.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 31.546 26.839Diğer Borçlar52.570 77.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 52.570 77.848ARA TOPLAM656.014 656.188TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER656.014 656.188UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar795.061 738.726İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar795.061 738.726Kiralama İşlemlerinden Borçlar44 795.061 738.726Uzun Vadeli Karşılıklar179.927 168.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 179.927 168.118TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER974.988 906.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.631.002 1.563.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar744.565.077 393.648.702Ödenmiş Sermaye28 210.000.000 70.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 144.442 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.378 -7.378Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.378 -7.378Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -7.378 -7.378Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.639.963 1.691.016Yasal Yedekler28 5.639.963 1.691.016Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 317.992.271 62.391.871Net Dönem Karı veya Zararı39 210.795.779 259.549.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR744.565.077 393.648.702TOPLAM KAYNAKLAR746.196.079 395.211.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 218.442.413 21.098.317TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)218.442.413 21.098.317BRÜT KAR (ZARAR)218.442.413 21.098.317Genel Yönetim Giderleri31 -10.099.239 -1.147.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 2.386.496 777.656Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)210.728.405 20.728.693Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 536.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 87.301FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)210.815.706 21.265.262Finansman Giderleri35 -19.927 -20.034SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)210.795.779 21.245.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)210.795.779 21.245.228DÖNEM KARI (ZARARI)210.795.779 21.245.228Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları210.795.779 21.245.228Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)210.795.779 21.245.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları210.795.779 21.245.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930953BIST