***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2021 18:10
19 918.674 945.171
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
523.787.661 255.418.885
TOPLAM VARLIKLAR
746.196.079 395.211.734
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.250 336.783
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.250 336.783
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 257.250 336.783
Ticari Borçlar
314.648 214.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 289.401 209.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.247 5.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 31.546 26.839
Diğer Borçlar
52.570 77.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 52.570 77.848
ARA TOPLAM
656.014 656.188
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.014 656.188
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
795.061 738.726
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
795.061 738.726
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
44 795.061 738.726
Uzun Vadeli Karşılıklar
179.927 168.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 179.927 168.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
974.988 906.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.631.002 1.563.032
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
744.565.077 393.648.702
Ödenmiş Sermaye
28 210.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.378 -7.378
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.378 -7.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -7.378 -7.378
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.639.963 1.691.016
Yasal Yedekler
28 5.639.963 1.691.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 317.992.271 62.391.871
Net Dönem Karı veya Zararı
39 210.795.779 259.549.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
744.565.077 393.648.702
TOPLAM KAYNAKLAR
746.196.079 395.211.734
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 218.442.413 21.098.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
218.442.413 21.098.317
BRÜT KAR (ZARAR)
218.442.413 21.098.317
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.099.239 -1.147.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.386.496 777.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.728.405 20.728.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 536.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 87.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
210.815.706 21.265.262
Finansman Giderleri
35 -19.927 -20.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
210.795.779 21.245.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
210.795.779 21.245.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
210.795.779 21.245.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
210.795.779 21.245.228
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.795.779 21.245.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
210.795.779 21.245.228
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930953
BIST