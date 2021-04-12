***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.04.2021 10:51
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Mart dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 289.401,27 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926583
BIST
12:141.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:148,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:149,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:14457,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 457,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:12
|PENGD
|4,51
|79.620.945
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|479.114
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|622.814
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|ETYAT
|5,38
|5.692.985
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,58
|123.221.656
|% -8,91
|
|VAKKO
|12,16
|42.003.364
|% -8,71
|
|IZFAS
|9,48
|3.885.282
|% -7,60
|
|NTGAZ
|16,00
|811.448.552
|% -3,21
|
|BJKAS
|12,29
|369.807.703
|% 9,93
|
|EREGL
|16,38
|364.842.918
|% 0,43
|
|GARAN
|6,64
|310.336.882
|% 0,00
|
|HALKB
|4,64
|289.036.232
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,84
|167.384.945
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|168.447.415
|% -0,95
|
|TSKB
|1,36
|90.226.565
|% 0,74
|
|HALKB
|4,64
|289.036.232
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,65
|37.040.789
|% -1,52
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1717
|8,1762
|% 0,26
|
|Euro
|9,7258
|9,7341
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,2248
|11,2810
|% 0,74
|
|Frank
|8,8207
|8,8738
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1776
|2,1885
|% 0,45
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,88
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|4,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|2,32
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,16
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|0,30
|