***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.07.2021 11:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Haziran dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 304.223,85 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950576
BIST
10:581.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,43
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:588,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:5810,2401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0126
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:58501,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 501,78
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:58
|EDATA
|7,34
|46.982.418
|% 9,23
|
|YAPRK
|33,64
|7.696.418
|% 9,08
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.162.119
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.878.745
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|2.977.304
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|EUKYO
|6,92
|1.781.848
|% -6,86
|
|GARAN
|8,59
|253.807.985
|% -0,58
|
|THYAO
|13,18
|169.165.556
|% -0,45
|
|SASA
|26,32
|108.885.287
|% -0,53
|
|PETKM
|5,33
|103.220.393
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,18
|96.890.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|94.669.082
|% -0,44
|
|GARAN
|8,59
|253.807.985
|% -0,58
|
|TSKB
|1,22
|30.817.165
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|36.553.017
|% -0,55
|
|PETKM
|5,33
|103.220.393
|% 0,76
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6321
|8,6348
|% 0,00
|
|Euro
|10,2360
|10,2401
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9213
|11,9811
|% -0,28
|
|Frank
|9,3775
|9,4340
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2921
|2,3036
|% -0,14
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,50
|