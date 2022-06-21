***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
21.06.2022 12:00
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2022 yılı Mayıs dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 83.793,37.- TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038388
BIST
13:432.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,39
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
13:4317,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 17,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
13:4318,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
13:431.023,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.023,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler13:41
|MAKIM
|11,70
|2.384.226
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,20
|33.763.666
|% 9,90
|
|RODRG
|18,44
|2.021.114
|% 9,89
|
|ETYAT
|3,31
|9.331.483
|% 9,60
|
|BALAT
|12,00
|327.535
|% 9,39
|
|SNKRN
|29,62
|789.018
|% -9,97
|
|DENGE
|1,72
|4.109.689
|% -3,91
|
|KENT
|169,40
|155.327
|% -3,91
|
|DIRIT
|2,79
|29.757
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,98
|1.335.341
|% -3,52
|
|THYAO
|51,80
|3.005.625.312
|% 1,87
|
|EREGL
|28,58
|2.547.596.220
|% 2,36
|
|SISE
|22,68
|1.124.954.676
|% 1,25
|
|SASA
|46,12
|1.017.554.928
|% 1,32
|
|AKBNK
|9,22
|864.999.421
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|709.644.013
|% 2,87
|
|ODAS
|3,11
|295.352.218
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,22
|864.999.421
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,64
|240.031.337
|% 0,76
|
|EREGL
|28,58
|2.547.596.220
|% 2,36
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3474
|17,3512
|% 0,11
|
|Euro
|18,3135
|18,3254
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2669
|21,3736
|% 0,47
|
|Frank
|17,8953
|18,0031
|% 0,30
|
|Riyal
|4,6098
|4,6329
|% 0,09
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,45
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|3,00
|
|Tam
|6.789
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.333
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,77
|