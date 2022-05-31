***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2022 17:30
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'sına çıkarılmasına ve esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin 22.03.2022 tarihli SPK'na yapılan başvuru onaylanmıştır.
26.05.2022 tarihinde akdedilen Genel Kurul'da kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000.-TL 'sına çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 31.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033602
BIST
17:392.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,46
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:3916,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0163
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:3917,6085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0572
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:39972,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,36
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ALCAR
|314,60
|46.354.333
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.623.877
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.506.855
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.024.020
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,24
|301.711.797
|% -9,31
|
|KZBGY
|70,35
|37.877.015
|% -9,17
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|27.141.366
|% -8,06
|
|THYAO
|49,08
|6.464.843.735
|% -0,89
|
|TUPRS
|271,20
|2.715.349.137
|% 4,71
|
|SISE
|21,02
|2.167.903.703
|% 1,78
|
|SASA
|36,38
|1.859.120.306
|% 6,44
|
|SAHOL
|21,20
|1.792.037.990
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,82
|1.352.922.596
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,70
|1.404.534.154
|% 3,30
|
|DOHOL
|4,00
|1.099.629.599
|% 1,27
|
|TSKB
|2,22
|571.461.898
|% 5,21
|
|KARSN
|7,09
|1.620.483.336
|% -2,48
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3868
|16,3964
|% 0,10
|
|Euro
|17,5948
|17,6201
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,5697
|20,6728
|% -0,46
|
|Frank
|17,0220
|17,1245
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3564
|4,3783
|% 0,07
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,44
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,76
|
Seans Raporu
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