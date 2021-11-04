***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23.06.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi25.06.2021Davanın KonusuTicari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)Karşı Taraf(lar)SAİT ÖREKDavanın TutarıMALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIRDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.Davanın Duruşma Tarihi03.11.2021, 15:40Alınan KararDava ErtelenmiştirBir Sonraki Duruşma Tarihi22.12.2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.Dosyanın dünkü duruşmasında aşağıdaki kararlar alınmıştıra) Davacıya talebini somutlaştırmak ve açık bir şekilde talep sonucunu belirlemek, talebinin dayandığı delilleri ifade etmek için 1 haftalık kesin süre verilmiş ve kesin sürede talebin açıklanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı ihtar edilmişb) Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan davacının şirket pay sahibi olup olmadığının sorulmasına karar verilmiş,c) Usuli eksikliklerin tamamlanması akabinde bir sonraki celse ön inceleme duruşmasının yapılmasına karar verilerek ön inceleme ertelenmiş,d) Usuli eksikliklerin celse arasında tamamlanması halinde duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden ön inceleme yapılabileceğinin ve karar verilebileceğinin taraflara ihtarına karar verilmiş,e) Duruşma günü 22.12.2021, saat 13:30'a bırakılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974631BIST