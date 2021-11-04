***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
04.11.2021 09:19
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
23.06.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
25.06.2021
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
Karşı Taraf(lar)
SAİT ÖREK
Davanın Tutarı
MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2021/393 E.
Davanın Duruşma Tarihi
03.11.2021, 15:40
Alınan Karar
Dava Ertelenmiştir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
22.12.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirketimize ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu.
Dosyanın dünkü duruşmasında aşağıdaki kararlar alınmıştır
a) Davacıya talebini somutlaştırmak ve açık bir şekilde talep sonucunu belirlemek, talebinin dayandığı delilleri ifade etmek için 1 haftalık kesin süre verilmiş ve kesin sürede talebin açıklanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı ihtar edilmiş
b) Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan davacının şirket pay sahibi olup olmadığının sorulmasına karar verilmiş,
c) Usuli eksikliklerin tamamlanması akabinde bir sonraki celse ön inceleme duruşmasının yapılmasına karar verilerek ön inceleme ertelenmiş,
d) Usuli eksikliklerin celse arasında tamamlanması halinde duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden ön inceleme yapılabileceğinin ve karar verilebileceğinin taraflara ihtarına karar verilmiş,
e) Duruşma günü 22.12.2021, saat 13:30'a bırakılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974631
BIST