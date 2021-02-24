***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 20:06
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 24.02.2021 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
07.10.2020 tarihinde Innovance Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv Limited Şirketi'ne ("Şirket") girişim yatırımı yapılmasına ilişkin karar alınmış ve "Şirket"in hakim ortakları ile girişim sözleşmesi imzalanmıştı.
Gelinen aşamada girişim sözleşmesinin Ön Şartı gereği Şirket'in tür değiştirerek limited şirketten anonim şirkete dönüşümünün Hakim Ortaklar tarafından yerine getirilmemesi ve 23.02.2021 tarihinde gönderdikleri fesih ihbarı nedeniyle Girişim Sözleşmesi'nin karşılıklı mutabakatla feshedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912438
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|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
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|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
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|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
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|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
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|2.506.173.188
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|
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|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
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|
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|2.021.655.808
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|SASA
|39,94
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|% 9,97
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|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
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|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1517
|7,1579
|% 0,74
|
|Euro
|8,6910
|8,6999
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0923
|10,1429
|% 0,93
|
|Frank
|7,8769
|7,9243
|% 0,73
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|Riyal
|1,9082
|1,9177
|% 1,00
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|Alış
|Satış
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|1.798
|1.799
|-6,30
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|Altın Gr.
|414
|414
|1,77
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|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
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|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
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|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
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|Çeyrek
|668
|684
|10,08
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|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|0,09
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|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
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|B. Petrol
|65,84
|65,84
|1,36
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