***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 24.02.2021 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında07.10.2020 tarihinde Innovance Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv Limited Şirketi'ne ("Şirket") girişim yatırımı yapılmasına ilişkin karar alınmış ve "Şirket"in hakim ortakları ile girişim sözleşmesi imzalanmıştı.Gelinen aşamada girişim sözleşmesinin Ön Şartı gereği Şirket'in tür değiştirerek limited şirketten anonim şirkete dönüşümünün Hakim Ortaklar tarafından yerine getirilmemesi ve 23.02.2021 tarihinde gönderdikleri fesih ihbarı nedeniyle Girişim Sözleşmesi'nin karşılıklı mutabakatla feshedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912438BIST