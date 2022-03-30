***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 18:21
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2022 tarih ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (ç) bendi kapsamında
1. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 43.000.000 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Fon alım işlemi bugün içerisinde tamamlandı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014147
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0886
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
18:0516,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1826
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
18:05910,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,22
|Açılış
|: 910,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6484
|14,6615
|% 0,61
|
|Euro
|16,3434
|16,3699
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,1876
|19,2838
|% 0,87
|
|Frank
|15,8130
|15,9083
|% 1,43
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|14,39
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,22
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|3,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
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17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB