***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2022 tarih ve 11 numaralı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin tabi olduğu III-48.3 Nolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği 21. Maddesi 3. Fıkrası (ç) bendi kapsamında1. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kurulan Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma paylarına 43.000.000 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.Fon alım işlemi bugün içerisinde tamamlandı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014147BIST