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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.02.2022 08:57
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.02.2022 Tarihinde Gerçekleşen Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilave geri alım yapılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 36.547.020,51

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.12.2021 93.806 0,033 2,63 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 27.12.2021 500.000 0,175 2,62 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.12.2021 241.509 0,084 2,6 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 29.12.2021 214.908 0,075 2,59 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 30.12.2021 334.472 0,117 2,58 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 04.01.2022 100.000 0,035 2,55 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 05.01.2022 100.000 0,035 2,55 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 07.01.2022 100.000 0,035 2,53 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 18.01.2022 321.529 0,11 2,53 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.01.2022 100.000 0,035 2,49 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 20.01.2022 100.000 0,035 2,5 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.01.2022 400.000 0,14 2,435 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 25.01.2022 300.000 0,1 2,39 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 03.02.2022 100.000 0,035 2,46 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.02.2022 200.000 0,07 2,445 YOKTUR
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 21.02.2022 100.000 0,035 2,47 YOKTUR

Ek Açıklamalar
20 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince
21 Şubat 2022 tarihinde, 100.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,47 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003336


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MANAS 24,14 7.788.952 % 0,00  
KZBGY 49,28 31.050.957 % 0,00  
VBTYZ 24,52 36.433.800 % 0,00  
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Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
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