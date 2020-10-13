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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR, SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ - GENEL MÜDÜR HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖN. KRL. ÜYESİ - HEDEF FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖN. KRL. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ELİF DEMET GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
İLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.08.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİM KOMİTESİ
HALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.08.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - DENETİM KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881099


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Cumhuriyet 3.228 3.276 4,00  
Tam 3.212 3.292 2,96  
Yarım 1.552 1.592 1,43  
Çeyrek 779 796 0,72  
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