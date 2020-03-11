***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 10:20
***HDFGS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826845
BIST
10:20101.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 230,51
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.480
En Düşük
100.200
10:206,1421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:206,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:20328,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,00
|Açılış
|: 328,59
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,67
|13.817.704
|% 10,21
|
|SELEC
|6,75
|3.415.982
|% 9,76
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|HATEK
|8,55
|2.221.222
|% 8,50
|
|OYAYO
|4,78
|410.062
|% -14,95
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|SAYAS
|2,33
|118.071
|% -12,08
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|ASELS
|25,60
|142.000.030
|% -1,16
|
|THYAO
|10,04
|119.860.683
|% 0,70
|
|GARAN
|9,47
|64.539.665
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,46
|43.545.102
|% -6,50
|
|GSRAY
|2,45
|31.517.932
|% -4,67
|
|IHLGM
|1,19
|28.122.133
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,28
|24.380.876
|% 0,00
|
|KARSN
|1,53
|25.913.022
|% 1,32
|
|ODAS
|1,70
|27.739.397
|% -1,16
|
|IHLAS
|0,64
|9.586.909
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8761
|7,9156
|% -0,64
|
|Frank
|6,5439
|6,5833
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,72
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|37,29
|37,29
|0,07
|