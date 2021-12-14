***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2021 10:05
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEDEF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983041
BIST
17:422.147
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 45,84
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.154
En Düşük
2.124
17:4214,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 0,5668
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,3994
En Düşük
13,7980
17:4216,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 0,6658
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2830
En Düşük
15,5796
17:42817,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 22,80
|Açılış
|: 817,69
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler17:40
|MERIT
|34,32
|95.652.171
|% 10,00
|
|SODSN
|36,30
|1.193.219
|% 10,00
|
|GARFA
|16,51
|10.064.433
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|2.909.511
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|24.737.207
|% 9,98
|
|QNBFL
|79,65
|240.335
|% -10,00
|
|ISBIR
|55,05
|3.907.824
|% -9,98
|
|FENER
|31,84
|184.632.032
|% -8,24
|
|KLGYO
|2,01
|94.137.209
|% -7,80
|
|BRKO
|1,00
|72.222
|% -7,41
|
|GARAN
|12,16
|7.897.160.888
|% 2,01
|
|PETKM
|10,05
|5.362.671.324
|% 1,11
|
|THYAO
|22,54
|2.395.588.336
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,85
|2.301.244.254
|% 3,22
|
|KRDMD
|11,56
|2.255.545.241
|% 0,87
|
|GARAN
|12,16
|7.897.160.888
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,66
|1.576.206.855
|% 5,14
|
|YKBNK
|3,85
|2.301.244.254
|% 3,22
|
|PETKM
|10,05
|5.362.671.324
|% 1,11
|
|TSKB
|1,70
|732.836.789
|% 3,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3732
|14,3896
|% 4,03
|
|Euro
|16,2364
|16,2689
|% 4,17
|
|Sterlin
|18,9625
|19,0576
|% 4,08
|
|Frank
|15,5336
|15,6272
|% 4,01
|
|Riyal
|3,8173
|3,8364
|% 3,84
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-19,07
|
|Altın Gr.
|815
|815
|20,63
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,11
|
|B. Petrol
|73,32
|73,32
|-1,07
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:56TKFEN
Yüzde 8.06 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 250, 050 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.28 ) 2, 347
-
17:54XU100
Endeks 2, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 50, 494.00 milyon TL de
-
17:54HEDEF
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 448, 166 adet işlem
-
17:53ALBRK
Yüzde 6.60 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 887, 585 adet işlem