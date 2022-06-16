***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2022 11:31
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HEDEF]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037604
BIST
14:302.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,72
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3017,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0893
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3270
En Düşük
17,1975
14:3018,0666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0470
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:301.015,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.015,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,79
|118.021.513
|% 7,64
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.602.143
|% 6,45
|
|POLTK
|621,60
|6.945.263
|% 6,06
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,97
|104.564.916
|% -5,80
|
|HEDEF
|6,75
|13.871.439
|% -5,73
|
|TIRE
|19,30
|40.122.107
|% -5,30
|
|THYAO
|47,36
|3.665.292.824
|% -2,23
|
|SASA
|45,90
|2.295.257.050
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|2.036.130.565
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.230.458.883
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,08
|836.285.270
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,54
|377.918.784
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,62
|594.701.788
|% -2,94
|
|DOHOL
|3,93
|452.024.388
|% -4,38
|
|TSKB
|2,10
|212.627.749
|% -2,33
|
|ODAS
|2,94
|275.799.813
|% 0,34
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3145
|17,3257
|% 0,51
|
|Euro
|18,0484
|18,0739
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,8871
|20,9918
|% -0,08
|
|Frank
|17,6109
|17,7170
|% 2,06
|
|Riyal
|4,6017
|4,6248
|% 0,55
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-13,83
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|0,00
|
|Tam
|6.733
|6.829
|-42,00
|
|Yarım
|3.306
|3.340
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,36
|
Seans Raporu
14:28
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14:43FONET
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14:42XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 23, 512.00 milyon TL de
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14:42TIRE
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14:41TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 579 adet işlem
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14:40FONET
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 236, 161 adet işlem