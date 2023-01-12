***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:08
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100855
BIST
13:354.625
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -103,56
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:3518,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:3520,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:351.137,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.137,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:35
|SDTTR
|62,30
|11.311.624
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.144.660
|% 9,96
|
|KRDMA
|16,90
|317.556.254
|% 6,96
|
|RODRG
|31,08
|12.743.699
|% 5,93
|
|ALFAS
|234,00
|85.503.462
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,68
|11.607.180
|% -10,00
|
|GOZDE
|18,96
|306.045.258
|% -9,97
|
|SEKUR
|19,81
|8.331.920
|% -9,95
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|THYAO
|126,30
|6.986.497.508
|% 0,80
|
|KRDMD
|17,33
|4.511.396.680
|% 0,81
|
|ASELS
|52,25
|3.247.189.476
|% -1,04
|
|EREGL
|36,66
|2.991.250.041
|% -0,49
|
|KOZAL
|502,60
|2.370.230.446
|% -3,12
|
|EKGYO
|7,84
|2.196.285.901
|% -2,97
|
|KRDMD
|17,33
|4.511.396.680
|% 0,81
|
|YKBNK
|8,31
|1.818.481.920
|% -3,26
|
|PETKM
|16,03
|1.812.603.985
|% -3,84
|
|SKBNK
|2,46
|278.122.247
|% -3,53
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7817
|18,7856
|% 0,06
|
|Euro
|20,2261
|20,2358
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,7658
|22,8800
|% 0,14
|
|Frank
|20,0627
|20,1836
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,21
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,55
|83,55
|0,88
|