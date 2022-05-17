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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2022 12:39
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDEF00025 2.473.693,53 9,89477
B Grubu, HEDEF, TREHDEF00017 27.210.628,86 9,89477

Ek Açıklamalar
21.03.2022 Tarih ve 4 sayılı yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 202?1 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan? 29.684.322,39 ?TL ?temettünün ortaklarımıza pay senedi olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımına ilişkin teklifimizin genel kurul onayına sunulmasına,
Ayrıca yasal kayıtlarımızdaki 45.315.677,61 TL hisse senedi ihraç priminin sermayeye ilavesine
Bu çerçevede toplam 75?.000.000 TL (%25 oranında) bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına
oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hedef Kar Dağıtım 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030808


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Tam 6.169 6.328 117,07  
Yarım 2.982 3.061 56,63  
Çeyrek 1.496 1.530 28,32  
Gümüş.Ons 21,80 21,82 0,18  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,29  
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