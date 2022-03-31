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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 16:01
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şİrketimizin 31.03.2022 tarih ve 6 numaralı yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren İdeacore Yazılım A.Ş. paylarının tamamının İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'den devralınmasına karar verilmiştir. İdeacore Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 1.000.000.-TL olup defter değeri (Özkaynak) üzerinden satın alınacaktır.  Özkaynak hesaplamaları tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014513


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