***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 16:01
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şİrketimizin 31.03.2022 tarih ve 6 numaralı yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren İdeacore Yazılım A.Ş. paylarının tamamının İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'den devralınmasına karar verilmiştir. İdeacore Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 1.000.000.-TL olup defter değeri (Özkaynak) üzerinden satın alınacaktır. Özkaynak hesaplamaları tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014513
BIST
16:192.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,27
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:1914,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0288
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6819
En Düşük
14,5922
16:1916,2937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0604
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:19913,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,35
|Açılış
|: 913,35
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
914,77
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TURGG
|216,70
|50.547.860
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.466.166
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|65.431.340
|% 9,89
|
|AKSGY
|2,20
|43.716.606
|% 7,84
|
|CEOEM
|13,20
|138.196.837
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KONKA
|13,21
|40.758.910
|% -3,44
|
|IZFAS
|5,79
|1.149.920
|% -2,85
|
|IDEAS
|21,44
|6.893.742
|% -2,55
|
|ENSRI
|18,00
|238.777.709
|% 3,33
|
|GZNMI
|44,16
|195.991.234
|% -1,43
|
|CEOEM
|13,20
|138.196.837
|% -7,95
|
|SMRTG
|15,32
|107.238.289
|% 2,00
|
|KTSKR
|32,98
|90.334.003
|% 3,97
|
|KLSYN
|1,68
|22.533.397
|% 0,60
|
|ENSRI
|18,00
|238.777.709
|% 3,33
|
|HUNER
|2,66
|30.762.684
|% -0,37
|
|MOBTL
|1,81
|19.362.712
|% 0,00
|
|SMRTG
|15,32
|107.238.289
|% 2,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6763
|14,6805
|% 0,19
|
|Euro
|16,2814
|16,2928
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,1892
|19,2854
|% -0,06
|
|Frank
|15,8083
|15,9036
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8980
|3,9175
|% 0,06
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|4,38
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|7,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|6,30
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|3,05
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,69
|