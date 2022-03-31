***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimizin 31.03.2022 tarih ve 6 numaralı yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin büyüme stratejisi çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyet gösteren İdeacore Yazılım A.Ş. paylarının tamamının İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'den devralınmasına karar verilmiştir. İdeacore Yazılım A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 1.000.000.-TL olup defter değeri (Özkaynak) üzerinden satın alınacaktır. Özkaynak hesaplamaları tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014513BIST