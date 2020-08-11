***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2020 02:12
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.817.029 97.375.624 -106.192.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.749.746 67.749.746 67.749.746
Kar Payları
-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 31.517.874 103.025.666 67.749.746 276.195.837 276.195.837
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501
Transferler
7.588.263 137.982.987 -145.571.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.980.379 67.573.534 69.553.913 69.553.913
Kar Payları
-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155
Dönem Sonu Bakiyeler
227.571.100 2.256.362 -2.571.750 1.980.379 38.347.566 234.855.068 67.573.534 570.012.259 570.012.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.025.771 -36.093.626
Dönem Karı (Zararı)
67.573.534 67.749.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.033.884 47.574.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.519.934 1.456.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.345.613
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 41.735
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.387.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.273.681 19.912.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 513.069 527.825
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 254.530 395.531
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 5.506.082 18.988.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.972.539 13.636.110
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-830.079 -209.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.802.618 13.846.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.732.270 13.915.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.679.597 -137.155.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.947.108 -178.306.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.513.797 -10.413.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.556.139 43.358.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.399.819 28.341.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.494.196 2.158.716
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.443.432 -22.292.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.072.179 -21.831.463
Alınan Faiz
830.079 21.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -148.197 -47.988
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.635.474 -14.235.836
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.910.153 -31.017.051
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-23.622.592 -23.613.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.192 110.122
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.192 110.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.288.753 -7.513.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.270.971 -7.400.096
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.782 -113.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.280.509 67.650.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
556.535.108 282.556.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-566.761.994 -201.247.848
Ödenen Faiz
-17.794.451 -13.658.419
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.259.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.216.433 539.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.216.433 539.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.941.069 13.546.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.724.636 14.086.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.730.172 176.954.772
Ticari Alacaklar
5a 555.699.970 431.752.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 228.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
555.699.970 431.524.814
Diğer Alacaklar
6a 32.913.479 533.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.913.479 533.428
Türev Araçlar
12.780.975
Stoklar
7 285.719.689 258.163.550
Peşin Ödenmiş Giderler
58.495.746 26.343.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 122.457 32.446.470
Diğer Dönen Varlıklar
12.141.462 11.816.731
ARA TOPLAM
999.603.950 938.011.535
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
999.603.950 938.011.535
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6a 171.951 163.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
171.951 163.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.171.678 2.170.970
Maddi Duran Varlıklar
8 206.338.648 197.432.408
Kullanım Hakkı Varlıkları
35.375.706 36.444.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.763.577 49.317.083
Şerefiye
10 10.321.922 10.321.922
Diğer Haklar
9 41.441.655 38.995.161
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.318.059 1.885.612
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
300.139.619 287.413.243
TOPLAM VARLIKLAR
1.299.743.569 1.225.424.778
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
282.346.961 249.257.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
282.346.961 249.257.102
Banka Kredileri
4 272.055.027 235.883.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.291.934 13.373.427
Ticari Borçlar
5b 93.652.776 83.252.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 3.927.943 10.061.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
89.724.833 73.191.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.904.887 7.410.691
Diğer Borçlar
6b 10.935.868 10.693.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.650.097 2.960.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.285.771 7.732.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.510.541 3.872.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
66.547 30.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 9.529.437 3.277.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.081.213 2.589.790
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.448.224 687.612
ARA TOPLAM
419.947.017 357.794.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.947.017 357.794.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
293.548.358 344.867.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
293.548.358 344.867.162
Banka Kredileri
4 272.730.000 323.442.545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.818.358 21.424.617
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.577.277 9.064.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 9.577.277 9.064.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 6.658.658 6.328.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.784.293 360.259.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
729.731.310 718.054.277
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
570.012.259 507.370.501
Ödenmiş Sermaye
227.571.100 227.571.100
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.256.362 2.256.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.571.750 -2.571.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.571.750 -2.571.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.571.750 -2.571.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.980.379
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.980.379
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.980.379
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.347.566 30.759.303
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
234.855.068 103.784.236
Net Dönem Karı veya Zararı
67.573.534 145.571.250
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.012.259 507.370.501
TOPLAM KAYNAKLAR
1.299.743.569 1.225.424.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13a 269.906.354 258.948.671
Satışların Maliyeti
13b -172.179.016 -140.262.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.727.338 118.685.988
BRÜT KAR (ZARAR)
97.727.338 118.685.988
Genel Yönetim Giderleri
-10.111.165 -4.593.451
Pazarlama Giderleri
-11.428.927 -8.483.100
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.028.207 -2.521.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.558.386 2.764.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.228.710 -1.798.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.488.715 104.053.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
141.384 129.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.940 -15.940
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.614.159 104.166.791
Finansman Gelirleri
2.505.869 323.027
Finansman Giderleri
-15.278.764 -22.824.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.841.264 81.664.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.732.270 -13.915.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -66.547 -18.752.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.798.817 4.836.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.573.534 67.749.746
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.573.534 67.749.746
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.573.534 67.749.746
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 17 0,30000000 0,89000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.980.379
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.980.379
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.980.379
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.553.913 67.749.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
69.553.913 67.749.746
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842401
BIST