***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435Transferler8.817.029 97.375.624 -106.192.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.749.746 67.749.746 67.749.746Kar Payları-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344Dönem Sonu Bakiyeler75.857.033 -1.954.482 31.517.874 103.025.666 67.749.746 276.195.837 276.195.837Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501Transferler7.588.263 137.982.987 -145.571.250 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.980.379 67.573.534 69.553.913 69.553.913Kar Payları-6.912.155 -6.912.155 -6.912.155Dönem Sonu Bakiyeler227.571.100 2.256.362 -2.571.750 1.980.379 38.347.566 234.855.068 67.573.534 570.012.259 570.012.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.025.771 -36.093.626Dönem Karı (Zararı)67.573.534 67.749.746Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.033.884 47.574.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.519.934 1.456.263Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.345.613Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 41.735Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.387.348Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.273.681 19.912.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 513.069 527.825Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 254.530 395.531Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 5.506.082 18.988.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.972.539 13.636.110Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-830.079 -209.978Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.802.618 13.846.088Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -1.732.270 13.915.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-128.679.597 -137.155.233Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-123.947.108 -178.306.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.513.797 -10.413.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.556.139 43.358.201Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.399.819 28.341.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.494.196 2.158.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.443.432 -22.292.721Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-34.072.179 -21.831.463Alınan Faiz830.079 21.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -148.197 -47.988Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.635.474 -14.235.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.910.153 -31.017.051Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-23.622.592 -23.613.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.192 110.122Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.192 110.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.288.753 -7.513.635Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -14.270.971 -7.400.096Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.782 -113.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.280.509 67.650.216Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri556.535.108 282.556.483Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-566.761.994 -201.247.848Ödenen Faiz-17.794.451 -13.658.419Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.259.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.216.433 539.539NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.216.433 539.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ176.941.069 13.546.863DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.724.636 14.086.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 41.730.172 176.954.772Ticari Alacaklar5a 555.699.970 431.752.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 228.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar555.699.970 431.524.814Diğer Alacaklar6a 32.913.479 533.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.913.479 533.428Türev Araçlar12.780.975Stoklar7 285.719.689 258.163.550Peşin Ödenmiş Giderler58.495.746 26.343.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 122.457 32.446.470Diğer Dönen Varlıklar12.141.462 11.816.731ARA TOPLAM999.603.950 938.011.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR999.603.950 938.011.535DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6a 171.951 163.162İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar171.951 163.162Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.171.678 2.170.970Maddi Duran Varlıklar8 206.338.648 197.432.408Kullanım Hakkı Varlıkları35.375.706 36.444.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar51.763.577 49.317.083Şerefiye10 10.321.922 10.321.922Diğer Haklar9 41.441.655 38.995.161Ertelenmiş Vergi Varlığı16 4.318.059 1.885.612TOPLAM DURAN VARLIKLAR300.139.619 287.413.243TOPLAM VARLIKLAR1.299.743.569 1.225.424.778KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar282.346.961 249.257.102İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar282.346.961 249.257.102Banka Kredileri4 272.055.027 235.883.675Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.291.934 13.373.427Ticari Borçlar5b 93.652.776 83.252.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 3.927.943 10.061.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar89.724.833 73.191.865Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.904.887 7.410.691Diğer Borçlar6b 10.935.868 10.693.256İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.650.097 2.960.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.285.771 7.732.854Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.510.541 3.872.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü66.547 30.801Kısa Vadeli Karşılıklar12 9.529.437 3.277.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.081.213 2.589.790Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.448.224 687.612ARA TOPLAM419.947.017 357.794.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER419.947.017 357.794.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar293.548.358 344.867.162İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar293.548.358 344.867.162Banka Kredileri4 272.730.000 323.442.545Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.818.358 21.424.617Uzun Vadeli Karşılıklar9.577.277 9.064.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 9.577.277 9.064.208Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 6.658.658 6.328.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER309.784.293 360.259.823TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER729.731.310 718.054.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar570.012.259 507.370.501Ödenmiş Sermaye227.571.100 227.571.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.256.362 2.256.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.571.750 -2.571.750Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.571.750 -2.571.750Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.571.750 -2.571.750Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.980.379Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.980.379Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.980.379Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.347.566 30.759.303Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları234.855.068 103.784.236Net Dönem Karı veya Zararı67.573.534 145.571.250TOPLAM ÖZKAYNAKLAR570.012.259 507.370.501TOPLAM KAYNAKLAR1.299.743.569 1.225.424.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13a 269.906.354 258.948.671Satışların Maliyeti13b -172.179.016 -140.262.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.727.338 118.685.988BRÜT KAR (ZARAR)97.727.338 118.685.988Genel Yönetim Giderleri-10.111.165 -4.593.451Pazarlama Giderleri-11.428.927 -8.483.100Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.028.207 -2.521.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 7.558.386 2.764.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.228.710 -1.798.401ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)78.488.715 104.053.731Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler141.384 129.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.940 -15.940FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.614.159 104.166.791Finansman Gelirleri2.505.869 323.027Finansman Giderleri-15.278.764 -22.824.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.841.264 81.664.955Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.732.270 -13.915.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -66.547 -18.752.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.798.817 4.836.930SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.573.534 67.749.746DÖNEM KARI (ZARARI)67.573.534 67.749.746Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları67.573.534 67.749.746Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi(TL) 17 0,30000000 0,89000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.980.379Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.980.379DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.980.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.553.913 67.749.746Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları69.553.913 67.749.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842401BIST