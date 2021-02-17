***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe GEBZEAdres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze - KOCAELİ Gündem MaddeleriGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,13 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin "EK 1" de belirtilen şekli ile tadil edilmesi,15 - Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 860.000.000 TL' ye çıkarılması sonucunda, sermaye artırımından sağlanacak fon ile Şirketimizin ilişkili olduğu OYAK Biyoteknoloji San. ve Tic. A.Ş ve OYAK Sermaye Yatırımları A.Ş' den yapılacak finansal duran varlık alımlarına ilişkin doğacak borçlar ödenecektir. Bu önemli nitelikteki işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,16 - Gündemin 15'inci maddesinde belirtilen Önemli Nitelikteki İşlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)' nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.3"Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 7(1)' inci maddesi Genel Kurulumuz' un onayına sunulması,17 - 16'ıncı maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.18 - Dilek ve temenniler,19 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 01_GK2020 Genel Kurul Cagri Gundem ve Davet Yazısı.pdf - İlan MetniEK: 2 02_GK2020_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 03_GK2020_Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarGündem maddeleri ve Vekaletname Formu'nu içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910597BIST