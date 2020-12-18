***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Belgesi
18.12.2020 17:22
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde onaylanan, 500 milyon TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli-nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893874
BIST
17:381.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:387,6538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0489
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:389,3679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0899
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3628
17:38463,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,30
|Açılış
|: 463,47
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:38
|AKCNS
|16,85
|104.718.843
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|61.682.224
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.112.429
|% 9,98
|
|GRNYO
|3,64
|13.484.985
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|26.239.825
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|542.034.685
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.361.576
|% -9,98
|
|THYAO
|12,99
|2.167.846.201
|% -0,15
|
|PGSUS
|73,60
|1.401.510.323
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,21
|1.254.196.136
|% 3,27
|
|TCELL
|16,20
|1.134.067.176
|% 2,47
|
|TSKB
|1,82
|1.103.870.896
|% 8,33
|
|TSKB
|1,82
|1.103.870.896
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,21
|1.254.196.136
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,43
|707.694.527
|% 6,11
|
|ODAS
|3,96
|723.483.648
|% 0,76
|
|PETKM
|4,86
|818.698.227
|% 1,89
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6507
|7,6538
|% -0,63
|
|Euro
|9,3587
|9,3679
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,3067
|10,3584
|% -1,02
|
|Frank
|8,6109
|8,6628
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0329
|2,0431
|% -0,70
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-2,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,36
|
Seans Raporu
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17:48XU050
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17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CLEBI, BRYAT, UZERB, ALCAR, UMPAS, AKCNS, BRKO, SNPAM, MMCAS
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17:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, RAYSG, PAMEL, IZTAR, KARTN