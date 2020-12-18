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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Belgesi

18.12.2020 17:22



***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde onaylanan,  500 milyon TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli-nitelikli yatırımcıya  ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893874


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