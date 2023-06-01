***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.06.2023 17:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155348
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0301
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3923
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.324,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.324,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8107
|20,8169
|% 0,14
|
|Euro
|22,4552
|22,4615
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,0038
|26,1342
|% 0,81
|
|Frank
|22,8403
|22,9779
|% 0,41
|
|Riyal
|5,5315
|5,5592
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|16,82
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,55
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.452
|4.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.233
|2.291
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|0,24
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|2,46
|