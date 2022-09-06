***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:01
***HKTM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HKTM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HKTM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060344
BIST
11:103.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 57,30
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:1018,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
11:1018,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0761
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:101.005,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.005,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:10
|INVEO
|18,59
|78.487.368
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.143.964
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|639.145.978
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.356.267
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.398.400
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.374.863
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,37
|84.725.411
|% -8,56
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,63
|27.669.531
|% -5,63
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EREGL
|32,80
|3.151.534.060
|% 5,87
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|SISE
|26,50
|1.843.690.592
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,43
|1.662.363.991
|% 1,14
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|ISCTR
|10,00
|1.153.925.954
|% 3,73
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2273
|18,2311
|% 0,08
|
|Euro
|18,1623
|18,1694
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0257
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,5509
|18,6627
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.768
|6.825
|13,00
|
|Yarım
|3.298
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,42
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,15
|
|B. Petrol
|95,55
|95,55
|-0,19
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
-
11:25GEDIK
Yüzde 7.24 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 238 adet işlem
-
11:23HKTM
Yüzde 6.30 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 632 adet işlem
-
11:22EREGL
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 361, 874 adet işlem
-
11:21KRDMA
Yüzde 6.71 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 283, 626 adet işlem